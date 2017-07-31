up

31.07.2017 понедельник

EUR 69.6779

USD 59.5436

В Тюмени 21..23 С 2 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

Черный лесоруб-рецидивист предстанет перед судом

18:16 31 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: vip.volyn.ua

Уголовное дело в отношении ранее судимого 29-летнего жителя села Каскара направила в суд прокуратура Тюменского района.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в ноябре 2015 года мужчина за незаконную рубку в особо крупном размере был осужден к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

В апреле 2017 года мужчина решил незаконно вырубить сосны вблизи деревни Речкина в Тюменском районе. Помощь в заготовке и вывозе древесины оказывали лица, не осведомленные об отсутствии у него разрешительных документов. Лес сбывали на пилораму в селе Ембаево. 15 мая при очередной транспортировке КамАЗ с сосной задержали сотрудники полиции и лесничие.

Всего незаконно было вырублено 46 сосен в лесах эксплуатационной категории. Размер причиненного ущерба превысил 495 тыс. рублей.

Черный лесоруб по решению суда заключен под стражу. В ходе следствия наложен арест на его машину "Урал-4320" стоимостью 550 тыс. рублей.

Теги: черный лесоруб , уголовное дело , прокуратура

Последние новости

18:49 Юнармия обучит боевому делу гостей Международных армейских игр - 2017
18:27 Уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда расследуют в Тобольске
18:16 Черный лесоруб-рецидивист предстанет перед судом
18:05 Жители региона формируют туристический бренд Тюменской области Фото
17:54 1 августа - события дня
17:43 Беспилотники помогут судейству на АрМИ-2017
17:32 Социальные сети проникли в гаджеты тюменцев
17:21 Особые жители Боровского побывали на экскурсии в Ялуторовске
17:10 Военные из четырех стран поборются за кубок АрМИ-2017
17:00 Юных тюменцев научат готовить цезарь и пиццу-лодочку
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Власти помогут семье с тройняшками из Ишима решить жилищный вопрос

Достижения Тюмени – результат труда и любви каждого горожанина, считает губернатор

Ялуторовску выделили тридцать шесть миллионов на благоустройство дворов

Политика

Новый закон наведет порядок в садах и огородах

В России отменяется крепостное избирательное право

Технология машиночитаемого кода будет использована в единый день голосования

Экономика

ВМФ России получит тридцать новых кораблей и судов

Тюменских экспортеров приглашают на конкурс

Кофе в России подорожает на двадцать процентов

Общество

Юнармия обучит боевому делу гостей Международных армейских игр - 2017

Жители региона формируют туристический бренд Тюменской области

1 августа - события дня

Спорт

Тюменский велогонщик выиграл два золота на первенстве страны

Тюменский легкоатлет завоевал бронзу ЧР

Тюменский легкоатлет – чемпион Сурдлимпиады в Самсуне

Происшествия

Уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда расследуют в Тобольске

Черный лесоруб-рецидивист предстанет перед судом

В Югре разыскивают пропавшую молодую женщину
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+