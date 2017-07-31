Черный лесоруб-рецидивист предстанет перед судом

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Уголовное дело в отношении ранее судимого 29-летнего жителя села Каскара направила в суд прокуратура Тюменского района.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в ноябре 2015 года мужчина за незаконную рубку в особо крупном размере был осужден к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

В апреле 2017 года мужчина решил незаконно вырубить сосны вблизи деревни Речкина в Тюменском районе. Помощь в заготовке и вывозе древесины оказывали лица, не осведомленные об отсутствии у него разрешительных документов. Лес сбывали на пилораму в селе Ембаево. 15 мая при очередной транспортировке КамАЗ с сосной задержали сотрудники полиции и лесничие.

Всего незаконно было вырублено 46 сосен в лесах эксплуатационной категории. Размер причиненного ущерба превысил 495 тыс. рублей.

Черный лесоруб по решению суда заключен под стражу. В ходе следствия наложен арест на его машину "Урал-4320" стоимостью 550 тыс. рублей.