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Тюменцев приглашают поделиться мнением о государственной демографической политике

17:02 01 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
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Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает гражданам оценить эффективность мер по повышению рождаемости и поддержке семей с детьми и способствовать их совершенствованию. Сделать это можно до 10 сентября, ответив на вопросы анкеты, размещенной на сайте министерства.

В числе вопросов – значимость федерального и регионального материнского (семейного) капитала, причины, влияющие на принятие решения о рождении ребенка, возможные льготы и поощрения для родителей.

Содержание опроса направлено на выяснение отношения населения к действующим мерам поддержки семей с детьми, мнений о наиболее предпочтительных мерах, стимулирующих рождаемость, как материального, так и нематериального характера, репродуктивных планов населения, и что будет способствовать или препятствовать их реализации.

Напомним, в Тюменской области количество многодетных семей за последние десять лет увеличилось в три раза и сейчас составляет более 22 тыс. семей, из них 17 тыс. семей воспитывают трех детей, более трех тысяч – четырех детей, около полутора тысяч – пять и более детей. Всего в регионе 230 тыс. семей, в которых воспитываются 350 тыс. детей, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Теги: демография

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