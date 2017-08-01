Шесть тонн фруктов, овощей и ягод изъяли у уличных продавцов в Тюмени

minpromtorg.gov.ru

Шесть тонн фруктов, овощей, ягод изъяли у уличных продавцов в ходе рейда по ликвидации незаконной торговли в Тюмени. Количество изъятых непродовольственных товаров составило 330 единиц на общую сумму более 850 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тюменской области, проверка прошла в районе остановки у ДК "Строитель" и на Цветном бульваре. На 19 продавцов возбудили дела об административных правонарушениях. Им грозят штрафы от 2 до 4 тыс. рублей.

По результатам проверки документов установлено, что все проверенные продавцы не имеют права заниматься предпринимательской деятельностью, вся реализуемая ими продукция не имеет товаросопроводительных документов, подтверждающих ее происхождение и безопасность.

В суд для рассмотрения переданы 13 административных дел, рассмотрены три дела об административном правонарушении по ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ.