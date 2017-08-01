Тюменцы доверяют Фонду капитального ремонта

Фото ИА "Тюменская линия"

Всего около пяти процентов собственников жилья в регионе решили копить деньги на капитальный ремонт самостоятельно на специальном счете. Остальные доверяют в этом вопросе Фонду капитального ремонта Тюменской области.

Об этом сообщил заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов.

Объем финансирования на первый краткосрочный план по капремонтам, который завершится в октябре 2018 года, - 1 млрд 900 млн рублей. Эта сумма предусмотрена для обновления 421 дома. Второй краткосрочный план продлится до конца 2020 года, за этот срок на ремонтные работы в 799 домах будет потрачено 2 млрд 900 млн рублей.

На 1 августа 2017 года в областном центре завершен капремонт в 108 многоквартирных домах, ведутся работы в 51 доме. Еще 64 дома находятся в стадии торгов на определение подрядчика. По остальным идет подготовка проектно-сметной документации.

Всего в Тюмени насчитывается 4,5 тыс. многоквартирных домов.

"Работы по капитальному ремонту у нас везде стандартизованы, есть альбом типовых решений, который мы разработали вместе с Фондом. Он включает в себя и оборудование, и материалы. В этом и есть один из основных моментов подхода, когда люди копят деньги у регионального оператора – они точно понимают, что в доме будет сделано, когда подойдет их очередь. Когда люди копят деньги на своем спецсчете, они могут, к примеру, делать стояки отопления из нержавеющей стали, а не из полипропиленовых труб. Это очень долговечно, но и очень дорого, при этом люди должны осознавать ответственность за то, чтобы в нужный момент им хватило денег на все задуманное", - пояснил Павел Перевалов.

Дарья Казакова