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Предприимчивым тюменцам помогают открыть бизнес

17:32 21 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

120 безработных граждан открыли собственное дело при поддержке центра занятости Тюменской области с начала 2017 года.

Всего услугу по содействию самозанятости за первое полугодие получили 499 человек.

Как уточнил начальник управления по взаимодействию с подведомственными учреждениями департамента труда и занятости населения региона Сергей Гайдаржи на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия", программа нацелена на развитие в регионе предпринимательской инициативы.

Для этого сотрудники службы занятости помогают гражданам определиться со сферой деятельности будущего предприятия и разработать бизнес-план. На реализацию его единовременно и безвозмездно выдается 117 тыс. 600 рублей. На эти деньги можно приобрести помещение, оборудование, мебель, расходные материалы, потратить их на аренду или оплату налогов.

Отметим, что эта и другие меры содействия занятости населения помогают снизить в регионе уровень безработицы. По данным за летние месяцы 2017 года ее уровень составил 0,62%, в то время как в целом по России – 1%, по УФО – 1,1%.

Евгения Шевцова

Теги: предпринимательство , центр занятости , самозанятость

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