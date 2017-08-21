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На водоочистных сооружениях ввели дополнительное хлорирование

17:21 21 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
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Непривычный запах хлора в водопроводной воде могут ощутить тюменцы в ближайшие несколько дней. Это связно с введением дополнительного хлорирования на водоочистных сооружениях.  

Как сообщает пресс-служба компании "Тюмень Водоканал", профилактические меры проводят на основании постановления главного государственного санитарного врача по Тюменской области Галины Шарухо от 11 августа 2017 года.

"Такие меры являются временными и носят профилактический характер. Их отменят после того, как нормализуется качество воды, поступающей на сооружения для очистки. Дополнительное хлорирование будет проводиться на сооружениях перед подачей воды в городскую распределительную сеть. Это обеспечит гарантии безопасности воды для потребителей по микробиологическим и вирусологическим показателям", - прокомментировала Галина Шарухо.

Специалисты тюменского водоканала на время профилактических мер почти в два раза увеличат контроль за качеством воды в резервуарах чистой воды и распределительной сети города.

По данным Роспотребнадзора, отклонений от гигиенических нормативов питьевой воды по показателям безопасности не выявлено.

Теги: Тюмень Водоканал , Роспотребнадзор , гигиена , вода

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