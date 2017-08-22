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Микрорайон Молодежный в деревне Ушакова включат в программу благоустройства

20:28 21 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы ОНФ Тюменской области

О процедуре вхождения в программу благоустройства и планируемом строительстве школы рассказали жителям микрорайона Молодежный деревни Ушакова Тюменского района активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Поводом к выездной встрече послужили обращения граждан, касающиеся развития микрорайона. Его строительство было начато в середине 2000 годов в 25 км от Тюмени в рамках госпрограмм "Доступное и комфортное жилье гражданам России" и "Молодая семья". Планировалось, что на территории микрорайона появится школа и другие объекты соцкультбыта, но по факту построены только коттеджи.

Как отмечает пресс-служба регионального исполкома ОНФ, благоустройство в большей части микрорайона действительно отсутствует. Дороги отсыпаны крупным щебнем, по которому трудно ходить в повседневной обуви. Детских площадок нет.

Эксперты центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Тюменской области обсудили с жителями алгоритм включения территорий в программу благоустройства, ответили на вопросы.

"Процедура вступления в проект "Формирование комфортной городской среды" четко регламентирована. Жителям не надо обивать пороги, достаточно выяснить границы и статус прилегающей земли, на которой необходимо благоустройство, собрать пожелания граждан, эскизные проекты и направить их в органы местного самоуправления", - отметил член тюменского штаба ОНФ Евгений Захаров.

На встречу с жителями общественники также пригласили представителей администрации Тюменского района. Они подтвердили готовность сообща решать возникающие вопросы.

В рамках встречи общественники также обсудили с жителями вопрос строительства школы на территории микрорайона. Конкретные сроки подготовки проектной документации уже определены. Особое внимание будет уделено пожеланиям самих жителей.

Теги: благоустройство , ОНФ

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