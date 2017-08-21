Виктория Кумова - первая женщина - командир самолета UTair

Фото пресс-службы UTair

Виктория Кумова стала первой женщиной - командиром воздушного судна в истории авиакомпании UTair.

Квалификацию командира самолета Boeing-737CL/NG Виктория Кумова получила в 31 год после 9 лет работы вторым пилотом гражданской авиации и 4 тыс. 720 часов налета на самолетах Boeing-737CL/NG, Ан-2 и Як-18Т, сообщает пресс-служба авиакомпании.

В UTair Виктория Кумова пришла спустя год после окончания Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. За время работы у нее не было ни одного авиационного происшествия. Как и все пилоты, допущенные к управлению самолетом, она знает регламент летных работ, устройство самолета, двигателей и спецоборудования.

Торжественное вручение удостоверения командира воздушного судна состоялось в сквере Авиаторов в Тюмени. Руководитель Тюменского МТУ Росавиации Петр Медведев вручил пилотам региона летные свидетельства и поздравил их с Днем Воздушного Флота России.

"Любовь к небу мне передалась от отца. В авиации он уже 35 лет и в профессии для меня главный пример. В нашей отрасли к женщинам-пилотам порой относятся с некоторой осторожностью, но однажды в меня поверили и дали шанс осуществить мечту детства. Я благодарна UTair и своим коллегам за поддержку", - поделилась Виктория Кумова.

Соб. инф.