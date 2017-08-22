Слабослышащих ишимских студентов обучат иностранным языкам

Фото из группы Ишимского педагогического института в социальной сети

Обучать слабослышащих студентов иностранным языкам планируют в Ишимском государственном педагогическом институте им. П. П. Ершова - филиале ТюмГУ.

Этот проект получил президентский грант на сумму 115 тыс. рублей.

Идея обучения в Ишиме слабослышащих студентов иностранным языкам принадлежит Андрею Шабанову, председателю профсоюзной организации студентов при вузе. По его словам, идея возникла как раз потому, что в городе функционирует интернат для слабослышащих. Именно эти ребята и пройдут обучение благодаря проекту.

"Занятия будем проводить два раза в неделю. Пока что у нас один преподаватель, в дальнейшем планируем подключить еще одного. Все учителя будут проходить курсы по повышению квалификации. Занятия будут идти год, планируем начать работу примерно 1 сентября, открыть проект ко Дню знаний", — рассказал Андрей Шабанов.

Проект направлен на устранение социальной изоляции глухих и слабослышащих людей, получение качественного образования. Кроме этого, по мнению автора проекта, владение иностранными языками поможет повысить конкурентоспособность слабослышащих людей на рынке труда.

Профсоюзную организацию студентов Андрей Шабанов возглавляет уже девять лет. В этом году команда подала заявку на участие в конкурсе президентских грантов, которая вошла в список победителей первой грантовой волны, сообщают в пресс-службе ОП РФ.

"Может, данная тема особенно актуальна для нас. Но нам все же казалось, что она заинтересует многих, и нам очень хотелось провести подобную форму работы. Конечно, без определенных ресурсов, самостоятельно это сделать было бы очень сложно. Но благодаря данному гранту эту работу получится организовать", — отметил Андрей Шабанов.

Соб.инф.