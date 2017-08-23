Кинозал под открытым небом приглашает горожан на показы

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Тематическая программа "Камера. Мотор. Снято!" будет работать в Тюмени, в центре культуры и искусства "Современник", 26 августа.

Мероприятие, которое пройдет в рамках всероссийской акции "Ночь кино", стартует в 19 часов.

Здесь будет сооружен кинозал под открытым небом. В 20 часов начнется показ фильма "Снежная королева" (1966 год). В 21 час 30 минут зрители увидят картину "Время первых".

Для тюменцев пройдет развлекательная программа с выступлениями профессиональных и самодеятельных артистов, музыкальными конкурсами и викторинами, сообщает городской департамент культуры администрации города.

24 августа в Тобольске в преддверие всероссийской акции "Ночь кино" состоится круглый стол, посвященный развитию отечественного кинематографа. Его участники увидят трейлеры и презентации фильмов "Тобол", "Взрослые дети", "Рисунки дождем". Кроме того, участники обсудят опыт проведения и перспективы фестиваля "Ноль плюс" в Тюменской области.

Телевизионные фильмы презентуют также ГТРК "Регион-Тюмень" и холдинг "Сибинформбюро", сообщает пресс-служба областного департамента культуры.