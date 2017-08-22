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В Тюменской области за пять лет ликвидировали более ста пятидесяти свалок

16:38 22 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
onf.ru

151 свалка на площади 122 га ликвидирована в Тюменской области за 5 лет. Объем ликвидированных отходов составляет 565 тыс. куб. м. Об этом сообщает областной департамент недропользования и экологии.

Работы по ликвидации несанкционированных свалок проводятся за счет предоставления субсидий местным бюджетам для софинансирования расходов на участие в организации утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов. Правительство Тюменской области с 2012 года на эти цели выделило муниципальным образованиям около 93 млн рублей.

В 2017 году планируется ликвидировать еще 13 свалок твердых коммунальных отходов на территориях Тюменского, Ишимского, Вагайского и Тобольского муниципальных районов. На эти цели из областного бюджета выделили 19 млн 218 тыс. рублей.

Теги: свалка

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