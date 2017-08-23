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Масса автотрансформатора на "ЗапСибНефтехиме" в два раза превышает вес статуи Свободы

18:05 22 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
фото Тобольской промплощадки

На центральной понизительной подстанции нефтехимического комплекса "ЗапСибНефтехим" установлен первый автотрансформатор, масса которого в два раза превышает вес статуи Свободы (в Нью-Йорке) - 260 тонн.

Как сообщает пресс-служба Тобольской площадки СИБУРа, в состав открытых распределительных устройств войдут четыре таких автотрансформатора напряжением 500кВ для понижения входной мощности с 500кВ до 110кВ.

Кроме того, на объектах общезаводского хозяйства собрано и уложено 200 метров путей железнодорожной инфраструктуры, разработано 9,4 тыс. кубометров грунта, выполнено устройство 590 метров дренажа, проведен монтаж 825 метров водоотводных лотков.

Продолжается нанесение антикоррозийной защиты и монтаж теплоизоляции на резервуарах хранения противопожарной и технической воды.

В здании центральной операторной полностью завершены бетонные работы выше нулевой отметки.

Теги: СИБУР , ЗапСибНефтехим , инвестиционный проект , подстанция , Тобольская промышленная площадка

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