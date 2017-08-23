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Названы самые распространенные заболевания в России

18:23 22 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: Росздрав

Болезни органов дыхания составляют около трети в общей картине недугов Тюменской области. Это соответствует общероссийским показателям. 

Взрослые россияне чаще всего болеют пневмонией, острым ларингитом, трахеитом и бронхитом. В 2016 году было зафиксировано более 20 тыс. 800 случаев на 100 тыс. человек, сообщает RT. Эту информацию агентству предоставили в Министерстве здравоохранения РФ.

Органы дыхания в печальных лидерах, потому что россияне не спешат уходить на больничный и переносят простуды на ногах, рассказал главный внештатный отоларинголог Минздрава России Николай Дайхес. 

"Пневмония - серьезное заболевание, и его профилактике нужно уделять особое внимание, - отметила проректор по учебной части Тюменского государственного медицинского университета Ольга Фролова. - Пневмония может привести к абсцессу легких, пневмотораксу и самому тяжелому осложнению - развитию дыхательной недостаточности. Этому наиболее подвержены пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями легких и сердца, у них дыхательная недостаточность может стать причиной смерти".

Теги: медицина , рейтинг

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