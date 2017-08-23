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Для россиян разработают памятку о действиях при аномальных погодных условиях

17:38 23 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
mchs.gov.ru

86% россиян отмечают серьезные изменения климата Земли, согласно данным ВЦИОМ. Преимущественно люди говорят о его непредсказуемости (резких колебаниях от жары к холоду и наоборот) — 70% опрошенных, о тенденции к потеплению — 11%, к похолоданию — 5%.

Жители регионов России отмечают необычно дождливую и прохладную погоду: 52% граждан, по данным опроса, пожаловались на не по-летнему низкие температуры и, вместе с тем, посетовали на плохое самочувствие и настроение.

"Многие люди напуганы происходящими событиями, отчасти это связано с тем, что данная проблема обсуждается на высшем уровне, о ней говорят ученые и мировые эксперты, зачастую пугающие прогнозы транслируются в СМИ, но, тем не менее, имеется существенный недостаток информированности населения о проблеме на бытовом уровне", — рассказала председатель Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева.

К экстремальным погодным явлениям можно отнести периоды аномальной жары зимой или холода летом, волны жары, недельные проливные дожди, засухи и прочие феномены, связанные с "неправильной" погодой. К примеру, потоп в Крымске в 2012 году сегодня считается одним из самых ярких примеров подобных явлений.

По словам Альбины Дударевой, предугадать такие катаклизмы задолго никто не может, но объяснить людям, как нужно вести себя в экстренных случаях, просто необходимо, сообщают в пресс-службе ОП РФ.

В связи с этим комиссия выработает рекомендации для жителей России о том, как адаптироваться к происходящим изменениям, что предпринять и как обезопасить себя от негативного воздействия. Рекомендации войдут в памятку поведения при аномальных погодных явлениях.

Соб.инф.

Теги: климат , погода , памятка , Общественная палата

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