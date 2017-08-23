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Чешую золотой рыбы нахимичили тобольские школьники

17:05 23 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото СИБУР

Около 260 детей стали участниками "Научных смен", которые прошли при поддержке СИБУРа в рамках благотворительной программы "Формула хороших дел", администрации Тобольска в тобольском филиале Тюменского государственного университета.

Программа "Научных смен" разработана командой научно-популярного проекта "Умная Москва".

"Это эффективный инструмент развития интереса школьников к таким, на первый взгляд, сложным наукам, как химия и физика. Совместно с коллегами из общеобразовательных учреждений и тобольского филиала ТюмГУ нам удалось показать детям, какими невероятными могут быть законы двух наук. Мы на практике попробовали новый формат работы со школьниками, который учителя смогут использовать на своих занятиях в течение учебного года", - отметила руководитель направления корпоративного университета СИБУРа Юлия Воротникова.

Уникальность программы состоит в том, что дети - активные участники процесса, они самостоятельно проводят сложные опыты, собирают экспериментальные установки и создают научные артефакты. Педагог задает направление деятельности, рабочую атмосферу в группе, объясняет наблюдаемые явления и отвечает на возникающие у детей вопросы.

Фото СИБУР

Ведущими смен стали 12 учителей школ Тобольска и студенты филиала ТюмГУ.

Педагоги посетили обучающий тренинг по ведению "Научных смен" и освоили экспериментальную методику обучения, направленную на раскрытие потенциала школьников. Методика основана на инновационном формате ведения занятий с использованием современного оборудования и вовлечением детей в практическую деятельность.

В течение работы химических смен ребята научились пользоваться лабораторной посудой и оборудованием, синтезировать новые вещества и самостоятельно проводить эксперименты. Дети сами создали и унесли домой такие удивительные артефакты, как флуоресцентный фонарь, штормгласс, "чешую золотой рыбы" и другие.

На физических сменах они научились собирать различные приборы – наушники, подзорную трубу, умный светильник. В процессе сборки ребята поняли, как они работают и какие физические принципы лежат в основе знакомых вещей.

"Нам посчастливилось записаться на смену "Химия". Мой сын ходил с радостью на занятия, приходил с восторгом, рассказывал о полученных знаниях и показывал пробирки с результатами проделанной работы. Спасибо большое организаторам за улыбки моего ребенка и за полученные знания!", – сказала мама одного из участников смены.

По словам ведущей смены, учителя химии школы №5 Веры Халецких, занятия в летней школе были настолько интересными и познавательными, что ребята с нетерпением ждали следующего дня и нового открытия. 

"Детям было особенно интересно получать необычные вещества с разными свойствами, например,  когда обычный светодиод в растворе вещества превратился в "зеленый фонарь". Или при сливании двух растворов вдруг образовался "золотой дождь", - рассказала педагог.  

Фото СИБУР

За создание условий по поддержке и развитию детской одаренности компанию СИБУР поблагодарили представители комитета по образованию Тобольска. По словам его председателя Натальи Белышевой, летняя научная школа способствовала развитию юношеской любознательности, приобщению детей к основам научно-исследовательской деятельности.

"Школьники получили дополнительные знания по физике, химии, экологии; в неформальной обстановке пообщались со сверстниками из разных школ города, приобрели новых друзей. В проекте  участвовали команды педагогов школ. Полученный опыт и впечатления они представят коллегам  на предметных секциях августовской педагогической конференции", - сообщила она. 

Поддержка и развитие образования и науки, популяризация науки – важнейшие направления деятельности СИБУРа. Каждый год поддержку компании получают десятки учебных и научных учреждений в городах присутствия СИБУРа.

Компания не раз выступала партнером Всероссийской конференции учителей по химии, Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии, всероссийского Менделеевского конкурса студентов-химиков. В рамках программы "Гранты СИБУРа" ежегодно награждаются несколько сотен победителей региональных олимпиад по химии, физике и математике, а также их учителей.

Единая благотворительная программа СИБУРа "Формула хороших дел" запущена 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании и осуществляется по шести направлениям, которые охватывают все наиболее важные общественные сферы: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура и волонтерство. 

Теги: школьники , физика , опыт , эксперимент , СИБУР , Тобольск , химия

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