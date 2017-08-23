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Составлен рейтинг лучших кинокомедий всех времен

19:38 23 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
Кадр: фильм «В джазе только девушки»

Фильм "В джазе только девушки" Билли Уайлдера назван лучшей комедией всех времен по версии критиков, опрошенных изданием "Би-би-си".

Эксперты BBC Culture составили рейтинг величайших комедий всех времен и народов. Как сообщает Русская служба ВВС, в 2017 году над списком трудились 253 кинокритика - 118 женщин и 135 мужчин - из 52 стран. 

На втором и третьем месте соответственно - "Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу" (Стэнли Кубрик, 1964) и "Энни Холл" (Вуди Аллен, 1977).

За тройкой лидеров следуют: на четвертом месте - "День сурка" (Гарольд Рамис, 1993), на пятом - "Утиный суп" (Лео Маккэри, 1933), на шестом - "Жизнь Брайана по Монти Пайтон" (Терри Джонс, 1979), на седьмом -  "Аэроплан!" (Джим Абрахамс, Дэвид Цукер, Джерри Цукер, 1980).

Замыкают Топ-10 "Время развлечений" (Жак Тати, 1967) - восьмое место, "Это — Spinal Tap" (Роб Райнер, 1984) - девятое место, "Паровоз Генерал" (Клайд Брукман и Бастер Китон, 1926) - десятое место.

Теги: кино , рейтинг , культура

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