На тюменском железнодорожном вокзале можно пройти экспресс-тест на ВИЧ

vichtest.com.ua

Всероссийскую акцию по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию проводят Министерство здравоохранения России совместно с ОАО "РЖД" - специально оборудованный вагон поезда будет останавливаться на вокзалах 24 крупных городов России.

Узнать свой ВИЧ-статус смогут не только посетители вокзалов. В рамках акции также будут запущены программы по профилактике ВИЧ-инфекции на рабочих местах, в которых примут участие сотрудники региональных предприятий.

Тюменская область присоединится ко всероссийской акции с 24 по 26 августа. Тюмень станет двенадцатым по счету городом-участником, куда прибудет специально оборудованный вагон. Тестирование пассажиров, отправляющихся в путь, начнется с утра 24 августа. В 11 часов состоится торжественная церемония открытия акции в регионе, в которой примут участие представители органов исполнительной власти, общественники и депутаты.

"Основная цель – привлечь внимание к проблеме распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа. А именно донести до каждого правильную и полную информацию об этой болезни, рассказать о способах ее профилактики и призвать проходить ежегодное обследование, - отметила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова. - Такое внимание к проблеме распространения ВИЧ не случайно. По мнению медицинских экспертов, сегодня этот вирус является одной из наиболее серьезных мировых угроз в области общественного здоровья. Только в Тюменской области на учете с диагнозом ВИЧ состоит более двадцати тысяч человек. Стоит помнить, что если это заболевание выявлено вовремя, а пациент обратился за медицинской помощь и начал получать необходимую терапию, то он может вести свой обычный образ жизни, рожать здоровых детей, быть активным в обществе и полезным своей семье".