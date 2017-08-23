Костюмированный женский велопарад состоится в Тюмени

Прекрасных дам всех возрастов к участию в параде "Леди на велосипеде" приглашают департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, сообщество велолюбителей и городской информационный сервис 2ГИС. Мероприятие состоится 26 августа в 11 часов на тюменской набережной. Регистрация здесь.

"Леди на велосипеде" – это женский велопарад, участницы которого заранее готовят наряды и украшают велосипеды, чтобы в назначенный день принять участие в акции, побороться за призы, необычно и с пользой провести время.

Тема первого тюменского костюмированного велопарада – кино. Чтобы соответствовать идее, нужно выбрать любимый или просто яркий и узнаваемый женский образ из кино или телесериалов, подобрать наряд и аксессуары, при желании украсить велосипед.

Жюри определит и наградит победительниц в номинациях "Лучший кинообраз", "Лучший коллективный образ", "Оригинальный костюм", а также "Лучшее оформление велосипеда", сообщается на официальном портале администрации Тюмени.

Для гостей праздника на набережной пройдут мастер-классы по аргентинскому танго, йоге, декоративно-прикладному творчеству, будет работать игротека, релакс- и игровая зона для детей, а также фотозона с ретроавтомобилем. Организаторы приглашают всех желающих.