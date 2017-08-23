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Подарок к юбилею Лесобазы: в микрорайоне открыли новый арт-объект

20:56 23 августа 2017 | mobile | | print версия для печати

Новый арт-объект, посвященный 90-летию микрорайона Тура, появился в Тюмени на пересечении улиц Западносибирская и Домостроителей.

Красную ленточку торжественно перерезали депутат городской думы, председатель ТОС микрорайона Тура Альбина Селезнева и основатель компании "Стройкомплекс-М" Салават Маннанов. Идея создать арт-объект в виде деревьев с надписями "Лесобазе 90" и "Кузница хороших людей" принадлежит маркетологам компании.

"Было много идей и ассоциаций, но все-таки решили, что символ Лесобазы – это дерево, ведь именно здесь развивалось деревоперерабатывающее производство. А надписи на арт-объекте тоже не случайны. Мы действительно считаем, что Лесобаза – это кузница хороших людей", - пояснил Салават Маннанов.

Отметим, это не первый подарок компании жителям областной столицы. Среди подобных арт-объектов – баян в Славянском сквере, палитра на Цветном бульваре, солнечные часы на площади 400-летия города и другие. Всего – порядка десяти объектов.

Альбина Селезнева от лица всех жителей Тюмени и микрорайона Тура поблагодарила организацию за сделанный подарок.

"Уверена, что каждый проезжающий здесь тюменец будет помнить, что 2017 год – юбилейный для Лесобазы. Вообще, если верить источникам, микрорайон берет свое начало в 1927 году, когда в районе улицы Барабинской была образована лесоперевалочная база "Березка". За эти годы микрорайон активно развивался и благоустраивался. Мы стремимся, чтобы его жители стали одной большой семьей, а район продолжал оставаться одним из самых безопасных в Тюмени", - отметила Альбина Селезнева.

Она добавила, что в будущем территория, на которой установлен новый арт-объект, будет благоустроена и станет местом притяжения для горожан.

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Любовь Голышева

Теги: арт-объект , благоустройство , Альбина Селезнева

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