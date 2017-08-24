Тоболяков бесплатно прививают от гриппа

eastchapelhillobserver.com

Сделать бесплатную прививку от гриппа жители Тобольска и района могут в центральной поликлинике города.

Как сообщает областной департамент здравоохранения, подъем заболеваемости может начаться уже в ноябре, а для создания противогриппозного иммунитета организму требуется не меньше месяца, поэтому затягивать с вакцинацией не стоит.

Для прививки нужно иметь с собой медицинский полис. Кроме того, в Тобольске созданы мобильные пункты, в которых по субботам привиться от гриппа сможет каждый желающий.

Режим работы мобильных прививочных бригад:

26 августа

10 часов - рынок "Социальный"

11 часов - территория кремля (ул. Красная площадь)

11 часов 50 минут - Александровский сад

12 часов 40 минут - ул. Володарского

13 часов 30 минут - нефтебаза

2 сентября

10 часов - речной порт

11 часов 10 минут - Сузгун

12 часов 10 минут - м-н Менделеево

13 часов 10 минут - ж/д вокзал

9 сентября

10 часов - ТЦ "Ермак"

11 часов 10 минут - автовокзал

12 часов 30 минут - рынок "Северный"

13 часов 30 минут - ТЦ "Арбат"

16 сентября

10. часов - магазин "Ветеран"

11 часов 10 минут - ТРЦ "Жемчужина Сибири"

12 часов 30 минут - ТЦ "Евразия"

13 часов 30 минут - ТЦ "Арбат"

23 сентября

10 часов - рынок "Северный"

11 часов 10 минут - ТРЦ "Жемчужина Сибири"

12 часов 30 минут - автовокзал

13 часов 30 минут - ТЦ "Ермак"

30 сентября

10 часов - м-н Менделеева

11 часов 10 минут - ж/д вокзал

12 часов - 40 минут - речной порт

13 часов 30 минут - Сузгун