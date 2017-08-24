Тоболяков бесплатно прививают от гриппа
eastchapelhillobserver.com
Сделать бесплатную прививку от гриппа жители Тобольска и района могут в центральной поликлинике города.
Как сообщает областной департамент здравоохранения, подъем заболеваемости может начаться уже в ноябре, а для создания противогриппозного иммунитета организму требуется не меньше месяца, поэтому затягивать с вакцинацией не стоит.
Для прививки нужно иметь с собой медицинский полис. Кроме того, в Тобольске созданы мобильные пункты, в которых по субботам привиться от гриппа сможет каждый желающий.
Режим работы мобильных прививочных бригад:
26 августа
10 часов - рынок "Социальный"
11 часов - территория кремля (ул. Красная площадь)
11 часов 50 минут - Александровский сад
12 часов 40 минут - ул. Володарского
13 часов 30 минут - нефтебаза
2 сентября
10 часов - речной порт
11 часов 10 минут - Сузгун
12 часов 10 минут - м-н Менделеево
13 часов 10 минут - ж/д вокзал
9 сентября
10 часов - ТЦ "Ермак"
11 часов 10 минут - автовокзал
12 часов 30 минут - рынок "Северный"
13 часов 30 минут - ТЦ "Арбат"
16 сентября
10. часов - магазин "Ветеран"
11 часов 10 минут - ТРЦ "Жемчужина Сибири"
12 часов 30 минут - ТЦ "Евразия"
13 часов 30 минут - ТЦ "Арбат"
23 сентября
10 часов - рынок "Северный"
11 часов 10 минут - ТРЦ "Жемчужина Сибири"
12 часов 30 минут - автовокзал
13 часов 30 минут - ТЦ "Ермак"
30 сентября
10 часов - м-н Менделеева
11 часов 10 минут - ж/д вокзал
12 часов - 40 минут - речной порт
13 часов 30 минут - Сузгун