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Казаки покажут тюменцам трюки с шашками

11:51 24 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
media.nazaccent.ru

XIX областной фестиваль казачьей культуры "Благовест" пройдет на площади Тюменского технопарка 26 августа. Начало в 12 часов. 

Представить жителям и гостям областной столицы многообразие культурного и фольклорного наследия казаков приедут артисты Тюменской, Свердловской, Курганской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа – более 100 коллективов и исполнителей. 

На главной сцене фестиваля весь день будут звучать казачьи песни и мелодии, творческие коллективы исполнят зажигательные танцы с шашками, трюками и элементами боя. 

Ярким моментом фестиваля станет работа творческой площадки "Казачий круг" в формате караоке. Здесь театр казачьей песни "Яр-Хмель" вместе со зрителями и участниками "Благовеста" споют плясовые, бытовые и обрядовые песни казаков. 

Помимо музыкальной программы, в течение дня будет работать площадка "Казачьи потехи", где все желающие смогут принять участие в состязаниях по рубке шашкой, приобрести навыки владения традиционным казачьим оружием, проявить силу и ловкость в исторических казачьих играх и забавах, сообщает комитет по делам национальностей Тюменской области.

Теги: Тюменский технопарк , казаки , Благовест

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