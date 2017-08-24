Тюменские почтовики доставляют товары для школьников в отдаленные районы

Сотрудники тюменского филиала Почты России доставляют в труднодоступные населенные пункты региона все необходимое для подготовки школьников к новому учебному году.

В рамках акции "Снова в школу" посетители почтовых отделений по доступным ценам могут купить канцтовары, школьные рюкзаки, наборы для первоклассников и другие предметы, необходимые ученикам.

Как сообщает пресс-служба тюменского филиала Почты России, в отдаленные деревни школьные принадлежности доставляются на лодках и вертолетах. Зимой их будут возить в дальние селения на снегоходах и автомобилях повышенной проходимости по зимникам.

Особым спросом школьные товары пользуются у жителей Тобольского, Вагайского, Нижне-Тавдинского и Ярковского районов, где невозможно или затруднено регулярное транспортное сообщение. Наибольший интерес вызывают ручки, карандаши, фломастеры, пластилин, альбомы для рисования и акварель.

Вся продукция имеет сертификаты безопасности и соответствует действующим санитарным нормам. В почтовых отделениях также широко представлена книжная продукция: от детской и прикладной до классической и современной художественной литературы.