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Тюменские почтовики доставляют товары для школьников в отдаленные районы

17:10 24 августа 2017 | mobile | | print версия для печати

Сотрудники тюменского филиала Почты России доставляют в труднодоступные населенные пункты региона все необходимое для подготовки школьников к новому учебному году.

В рамках акции "Снова в школу" посетители почтовых отделений по доступным ценам могут купить канцтовары, школьные рюкзаки, наборы для первоклассников и другие предметы, необходимые ученикам.

Как сообщает пресс-служба тюменского филиала Почты России, в отдаленные деревни школьные принадлежности доставляются на лодках и вертолетах. Зимой их будут возить в дальние селения на снегоходах и автомобилях повышенной проходимости по зимникам.

Особым спросом школьные товары пользуются у жителей Тобольского, Вагайского, Нижне-Тавдинского и Ярковского районов, где невозможно или затруднено регулярное транспортное сообщение. Наибольший интерес вызывают ручки, карандаши, фломастеры, пластилин, альбомы для рисования и акварель.

Вся продукция имеет сертификаты безопасности и соответствует действующим санитарным нормам. В почтовых отделениях также широко представлена книжная продукция: от детской и прикладной до классической и современной художественной литературы.

Теги: школьники , Почта России , акция

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