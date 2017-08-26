Как адаптироваться к школьным нагрузкам после каникул: советы психолога

фото Евгении Тенегиной/ ИА "Тюменская линия"

Считанные дни остались до начала нового учебного года. И многие родители уже сейчас задумываются о том, как помочь своему ребенку адаптироваться к школьным нагрузкам после длительных летних каникул.

Психологи утверждают, что адаптация – это закономерный процесс, и у каждого ребенка он проходит по-своему. Так первоклассникам может потребоваться до трех месяцев, чтобы полноценно включиться в школьную жизнь, пятикласснику достаточно месяца, а старшеклассники привыкают за пару недель.

На что следует обратить внимание и как помочь школьникам войти в непривычный ритм, рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и социальной психологии Тюменского государственного университета Галина Морева.

Самое важное и, пожалуй, сложное, это вернуться к школьному распорядку дня. Галина Морева советует готовиться к нему задолго до похода в школу.

"Режим – это не просто рано лечь спать и рано проснуться. Это некий ритм отдыха и активности. И если сон – это отдых, то должна быть и активность у ребенка. Чтобы уснуть пораньше, ребенок должен устать. Поэтому нужно предлагать ему активные игры, совершать совместные прогулки, но, ни в коем случае, не засиживаться за просмотром телевизора или планшета", - отмечает она.

Следующий момент, на который следует обратить внимание, это мотивация. Помочь ребенку легко преодолеть период адаптации и безболезненно втянуться в учебный процесс можно, создавая ситуацию успеха. Встречая ребенка после школы, нужно спрашивать его не о полученных оценках, а сконцентрировать внимание на новых знаниях, которые он приобрел на уроках.

"Я всегда говорю о том, что родители должны хорошо понимать своего ребенка, знать, что ему нравится, чего он хочет, какие сложности у него возникают. Часто вспоминаю ситуацию, когда возвращаясь из детского сада, родители спрашивают: "Что ты ел?" и "Как ты спал?". А в первом классе – "Какую оценку получил?". И никто не спрашивает – "Какое у тебя было настроение?", "Как прошел твой день?", "Что интересного ты узнал?". Поэтому в подростковом возрасте он уже ничего не хочет о себе рассказывать. Надо хорошо знать своего ребенка", - отметила Галина Морева.

Задача родителя – вселить в юного ученика уверенность в том, что главное в школе – это не отметка, а удивительные открытия. Если говорить о первоклассниках, то здесь немалая роль отводится и педагогам.

"Если учитель говорит, что ребенок должен уметь читать, писать и так далее, а он не умеет, то будет сложно адаптироваться. А если педагог считает, что главное, чтобы ребенок хотел думать, получать новые знания, то ситуация будет иной. Поэтому кроме знаний ребенка, родителю хорошо бы понять, чего хочет учитель и каковы его требования", - добавила тюменский психолог.

Посещение новых кружкой, секций и занятия с репетиторами лучше отложить на пару-тройку недель. Первые дни учебного года ребенок должен посвятить учебе, привыкнуть к тому, что теперь нужно делать домашние задания. А уже потом можно постепенно вводить новые занятия и добавлять нагрузку.

Кстати, причиной усталости, рассеянности и плохих оценок может быть и неправильное питание. Оно должно быть полноценным и разнообразным. По возможности и при необходимости следует добавлять продукты, которые помогают быть собранными, внимательными, хорошо запоминать материал, не уставать после нагрузок.

Любовь Голышева