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В рекламную кампанию фильма "Тобол" и Тобольского музея-заповедника вложат 80 миллионов рублей

12:53 25 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В 80 млн рублей обойдется рекламная кампания фильма "Тобол". Об этом рассказал продюсер проекта Олег Урушев.

По его словам, команда "Тобола" нашла партнера, который готов вложить такую сумму в пиар и продвижение картины и самого музея-заповедника, задействованного в съемках - договоренность о совместной рекламной кампании уже существует. Помимо этого, по окончанию съемок музейный комплекс пополнится интерактивной экспозицией "Старожилы Сибири", которая изначально создавалась как декорация.

Задача кинематографистов - привести в кинотеатры на полнометражный фильм 10 млн зрителей как в России, так и в ближнем зарубежье. "Тобол" на большом экране выйдет в промежутке с ноября 2018 по январь 2019 года, а его сериальная версия - весной или осенью 2019. Олег Урушев отметил, что контракт с первым каналом на показ сериала уже подписан. "Тоболом" серьезно заинтересовался еще один федеральный канал, который пытался приобрести права на его показ. Рейтинг ожидаемости фильма зрительской аудиторией на Кинопоиске - 94%.

"5-6 сентября "Тобол" представят наши партнеры на кинорынке в Торонто, и уже после этого выйдет официальный трейлер картины", - пояснил Олег Урушев. В Канаде запланирована встреча с китайскими представителями, и, если все удастся, картина может пополниться двумя сценами во дворце китайского императора.

Съемочная группа завершила работу с исполнителями ролей Семена и Маши Ремезовых - Дмитрием Назаровым и Юлией Макаровой. Кинематографистам осталось отснять 20 смен. Одна из локаций, в которых создается фильм, расположена недалеко от с. Карачино Тобольского района. Олег Урушев отметил, что изначально прибытие Филофея (Лещинского) к остякам планировали снимать в другом месте, однако живописность лесного уголка на берегу реки поразила продюсера.

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Фото ИА "Тюменская линия"
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Напомним, сценарии для полнометражного фильма и сериала "Тобол" написал известный российский писатель Алексей Иванов. По мотивам были созданы одноименный роман, первый том которого был продан тиражом в 50 тыс. экземпляров, и нон-фикшн "Дебри".

Дарья Казакова

Теги: кино , Олег Урушев , реклама , Тобол , Тобольский музей-заповедник , Тобольск

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