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День знаний в Тюмени, Югре и на Ямале будет прохладным и пасмурным

16:21 25 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
uao.mos.ru

Погода в День знаний в Тюмени будет пасмурной. Температура воздуха + 18, +21 градусов Цельсия. 

Дожди и грозы пройдут с 27 по 1 сентября на территории Югры. В Салехарде в этот день синоптики прогнозируют усиление ветра, дождь, температуру воздуха днем +13 градусов Цельсия. 

26-29 августа в Тюмени будут идти дожди. Температура воздуха на выходных, 26 и 27 августа преимущественно комфортная - 27-28 градусов тепла. С 29 августа ветер поменяется на северный. Начнется постепенное похолодание.

В Югре в выходные, 26-27 августа будет жарко (до +30) и ветрено, сообщает Гидрометцентр ХМАО. По западным районам -+18,+23 ºС. Ожидается ветер южных и западных направлений умеренный, порывами до 15 м/с.

31 августа - 1 сентября температура понизится ночью до 0,+5 ºС. По юго-востоку до +10 ºС, днем +13,+18 ºС, по юго-востоку до +23 ºС.

Дожди различной интенсивности пройдут на выходных и в Салехарде и продлятся на полуострове всю неделю. Температура воздуха составит днем +16, +19 градусов Цельсия. 

Резкое похолодание до +9 градусов Цельсия и сильный ветер обещают 29 августа. 

Теги: прогноз погоды , Ямал , Тюмень , Югра

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