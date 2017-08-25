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В Тобольске любительский фильм по мотивам "Брата" собирает аншлаги

16:00 25 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото со страницы Алексея Никуленко

Премьера полнометражного художественного фильма "Братишка", снятого на средства и по инициативе активного тоболяка, с большим успехом прошла в тобольском кинотеатре "Апельсинема".

Как рассказал автор идеи, сценарист, режиссер и исполнитель главной роли Алексей Никуленко, на создание фильма его вдохновил легендарный "Брат" Алексея Балабанова. Фильм снимали и монтировали три месяца, без бюджета и с привлечением как профессиональных актеров, так и любителей. Есть среди актерского состава и знаменитые тоболяки - к примеру, кардиохирург межрайонного сосудистого центра областной больницы №3 Андрей Прохорихин. Сам Алексей Никуленко снимался в массовке фильма "Тобол", а в свободное время работал над своим проектом.

Согласно синопсису, главный герой, молодой, деревенский парень - Боград, после войны в Сирии возвращается в родную деревню навестить мать своего убитого друга и сослуживца. За чаем она рассказывает ему о том, что ее младший сын - Дима, взбалмошный с детства, уехал в город Тобольск и не выходит на связь. Боград считает своим долгом поехать в Тобольск и найти Диму, но в ходе поисков ввязывается в неожиданное для него, запутанное приключение.

Отсылка к "Брату" прослеживается уже в имени героя (Боград и Данила Багров).

"Презентация была 22 августа, запланированы показы еще 25 и 26 августа. Люди идут, залы заполняются, после проката в Тобольске мы выложим фильм на Ютуб", - пояснил Алексей Никуленко.

В соцсетях идет бурное обсуждение фильма - кто-то одобряет, кто-то критикует, но мало кто остается равнодушным.

Дарья Казакова

Теги: кино , Тобольск

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