МегаФон провел связь нового поколения в ямальские глубинки

МегаФон

Высокоскоростным интернетом обеспечил "МегаФон" ямальские глубинки. Сеть поколения 4G была запущена в п. Харп. На такой высоте мобильная сеть впервые появилась благодаря телеком-инженерам оператора.

Об этом во время пресс-тура, посвященного итогам 15-летней работы компании "Мегафон" сообщил директор Уральского филиала ПАО "МегаФон" Валерий Величко.

В режиме онлайн-связи был залит специальный софт, после чего жители смогли увидели на своих смартфонах значки 4G или LTE. Максимальный показатель на получение оказался 101 Мбит/с. В поселке проживает 6 тыс. жителей, а также сотрудники знаменитой колонии особого режима "Полярная сова".

"Окупаемость здесь тоже есть, но она выше, чем в других климатических поясах. У нас есть и убыточные станции, но инвестировать все равно нужно, потому что здесь тоже живут наши абоненты. К тому же развивается внутренний туризм, на Ямал с каждым годом приезжает все больше и больше туристов, так что наша задача обеспечить людей качественной связью", - отметил Валерий Величко.

Чтобы доставить сюда необходимое оборудование, связистам пришлось серьезно потрудиться – особенно сложно было поднять по бездорожью тяжелую технику. Обслуживать станцию тоже непросто - зимой, когда горная дорога превращается в один сплошной сугроб, инженеры вынуждены взбираться на гору пешком.

Как рассказал Валерий Величко компания "МегаФон" динамично развивалась все 15 лет. "Я помню, когда мы запускали сеть второго поколения и было сложно отправлять изображение, сейчас мы запустили сеть четвертого поколения. Нам есть чем гордиться. Равномерно продолжаем отстраивать сеть на территории Урала и модернизировать ее. Даже в условиях аномальной погоды мы максимально быстро устраняем неполадки, устанавливаем дизельные установки, что бы не прекращалось энергоснабжение. На сегодняшний день наша компания имеет 6 млн абонентов, более 500 тыс из них с нами уже 10 лет, это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. Продолжаем строить, не экономим на качестве. Оператор за 15 лет сделал мир лучше и интереснее", - добавил он.

Валерий Величко рассказал о тесном сотрудничестве с органами исполнительной власти ЯНАО. "Правительство ямала подписало постановление, которое упрощает нам строительство объектов связи на ямале, что бы связь была во всех населенных пунктах. Постановление упрощает строительство капитальных объектов связи до 75 метров высоты. Не во всех регионах находим такое понимание. Надеемся на дальнейшее сотрудничество, спасибо властям, которые не на словах, а на деле заботятся о населении, устраняя цифровое неравенство, чтобы связь была во всех населенных пунктах", - подчеркнул он.

В свою очередь, и.о. директора информационных технологий и связи ЯНАО Павел Космовский поблагодарил руководство компании за плодотворное сотрудничество, развитие и совершенствование качества связи в Арктическом регионе.

Директор Сургутского отделения ПАО "МегаФон" Денис Стукаленко добавил, что для компании важно, что бы люой человек смог попробовать услуги сети "МегаФон". "Каждый уралец может выбрать удобный способ связи с компанией "МегаФон". Это могут быть группы в социальных сетях, онлайн-консультанты, sms-вопросы или вопросы через личный кабинет. В салон связи люди приходят, что бы приобрести sim-карту либо смартфон. 67% трафика в мегафоне на урале генерируется смартфоном и это не предел. Сейчас популярно вести видеотрансляции, снимать видеоролики, 30% трафика - это видеоконтент и это доля растет. Наша задача для наших клиентов сделать жизнь в интернете комфортной, для этого мы разработали линейку уникальных тарифных планов "Включайся". Эта линейка нацелена на то, что бы удовлетворить нужды каждого клиента в зависимости от его привычек и потребности. Каждый третий уралец пользуется тарифным планом "Включайся. Общайся", - пояснил он.

Также в рамках пресс-тура было продемонстрировано в действии новое приложение дополненной реальности AR2017, которое позволяет "оживлять" картинки. Сфокусировав экран смартфона на изображении, абонент может увидеть целый мини-фильм. Скачать приложение можно уже сейчас.

Ирина Шемякина