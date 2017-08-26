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Минобороны опубликовало уникальные документы о Сталинградской битве

12:10 26 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
mil.ru

Уникальные архивные документы, связанные с начальным этапом Сталинградской битвы опубликовало Минобороны России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство.

 "На официальном сайте Минобороны России в преддверии празднования в 2018 году 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве запущен мультимедийный раздел с уникальными архивными документами, отражающими начальный этап этого кровопролитного сражения Великой Отечественной войны. Недавно рассекреченные документы Центрального архива Минобороны России расскажут пользователям официального сайта военного ведомства о беспримерном героизме защитников города, о принимаемых мерах по спасению населения и эвакуации промышленного оборудования", — говорится в сообщении. 

По информации Минобороны, в числе впервые опубликованных документов — рукописный текст телеграммы Константина Рокоссовского в Ставку Верховного Главнокомандования от 31 января 1943 года о пленении командующего шестой немецкой армией Фридриха Паулюса.

Также на сайте представлены документы германского руководства, в которых имеются сведения о ходе боевых действий и частях Красной Армии, противостоявших немецко-фашистским войскам в Сталинграде.

"Немалый интерес пользователей вызовут материалы, обобщившие уникальный опыт защитников Сталинграда. В одном из представленных документов — подробное описание боевых действий штурмовых групп городского боя, которые впервые в Красной армии были созданы именно в частях, оборонявших Сталинград", — рассказали в оборонном ведомстве. 

Размещенные на официальном сайте военного ведомства свидетельства также доступны посетителям Международного военно-технического форума "Армия-2017". Для участия в мероприятии архив Минобороны подготовил подборку уникальных архивных документов периода Великой Отечественной войны.

Теги: Сталинградская битва , история , Минобороны

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