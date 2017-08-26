up

26.08.2017 суббота

EUR 69.6995

USD 59.1476

В Тюмени 20..22 С 3 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Минздрав намерен ввести единую государственной инфосистему

13:48 26 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения хочет ввести Минздрав России.

Как сообщает РИА Новости, законопроект ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Закрепляется полномочие министерства здравоохранения Российской Федерации по введению единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения", — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Проект также предлагает закрепить положения о единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, порядок обезличивания сведений о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, осмотры и освидетельствования.

Документ предлагает закрепить перечень и порядок ведения и использования классификаторов, справочников и иной нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения, а также закрепить полномочия ведомства по принятию требований к государственным информационным системам в сфере здравоохранения субъектов РФ, медицинским информационным системам медорганизаций и системам фармацевтических организаций.

 

Теги: здравоохранение , Минздрав , информационно-коммуникационные технологии

Последние новости

16:19 Опыт социального предпринимательства Югры применят в Тюмени
15:49 Защитники природы просят прокуратуру проверить онлайн-игры, где мучают животных
15:17 Тюменцев заинтересовал опыт Казахстана по организации работы  здравоохранения и подготовке медицинских кадров 
15:01 В Тюмени научились продлять жизнь аккумуляторных батарей
14:26 Российские ученые создали устройство для "просвечивания" земли
13:48 Минздрав намерен ввести единую государственной инфосистему
13:06 Первый тизер фильма про заповедник "Малая Сосьва" готов к показу
12:52 Борьбу с коррупцией обсудили в Тюменском районе
12:10 Минобороны опубликовало уникальные документы о Сталинградской битве
11:31 Поисковый отряд "Белая сова" приглашает добровольцев
Все новости

Архив новостей

Август, 2017
﻿

Губернатор

Тюменцев заинтересовал опыт Казахстана по организации работы  здравоохранения и подготовке медицинских кадров 

Владимир Якушев: Россия активно участвует в решении мировых энергетических проблем

Владимир Якушев: Тюмень и Астана обменяются опытом создания комфортной городской среды

Политика

Интернет-агрегаторы пойдут на поправку

Сопредседатель ОНФ по Тюменской области прокомментировал встречу Владимира Путина с молодежью

"Единая Россия" провела в Вагайском районе семейный праздник

Экономика

Владимир Чейметов: регион может поставлять племенной скот в приграничные страны

Россияне стали есть больше шоколада и тортов

Отопительный сезон начали на Ямале

Общество

Опыт социального предпринимательства Югры применят в Тюмени

Защитники природы просят прокуратуру проверить онлайн-игры, где мучают животных

В Тюмени научились продлять жизнь аккумуляторных батарей

Спорт

Роман Широков дал старт проекту "Хороший футбол" в Тобольске

Югорские ватерполистки поборются за медали Универсиады

Югорские биатлонисты завоевали золото в смешанной эстафете ЧМ

Происшествия

В США объявлен режим стихийного бедствия из-за урагана

На Кубани объявлен траур в связи с ДТП

Полицейские разбираются с опасными играми детей на железной дороге
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+