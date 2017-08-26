Минздрав намерен ввести единую государственной инфосистему

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Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения хочет ввести Минздрав России.

Как сообщает РИА Новости, законопроект ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Закрепляется полномочие министерства здравоохранения Российской Федерации по введению единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения", — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Проект также предлагает закрепить положения о единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, порядок обезличивания сведений о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, осмотры и освидетельствования.

Документ предлагает закрепить перечень и порядок ведения и использования классификаторов, справочников и иной нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения, а также закрепить полномочия ведомства по принятию требований к государственным информационным системам в сфере здравоохранения субъектов РФ, медицинским информационным системам медорганизаций и системам фармацевтических организаций.