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Траты российских туристов в Турции выросли почти на двадцать процентов

13:28 27 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Траты россиян в Турции выросли этим летом, туристы чаще всего покупают одежду, ювелирные изделия и часы, при этом средний чек вырос на 17%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на исследование Global Blue Turkey.

Компания Global Blue Turkey возвращает иностранным туристам, совершившим покупки в Турции, налог на добавленную стоимость (VAT). В прошлом году российские туристы в июле затребовали возврата НДС на общую сумму в 630 тыс. турецких лир (1 лира - $0,29), в июле этого года - на 3,2 млн. Рост более 400% обусловлен тем, что Турция летом 2016 года была закрыта для организованного туризма.

"Из этой суммы возвратов НДС 2,2 млн турецких лир пришлось на покупки одежды, 816,8 тыс. лир - на ювелирные изделия и часы, 60,8 тыс. лир на изделия из стекла, 4,25 тыс. лир - на косметику, на другие категории покупок - 40,36 тыс. лир. Поскольку НДС возвращается только с крупных покупок, то траты туристов на мелкие сувениры и сладости не учтены", - отмечается в сообщении.

В АТОР напомнили, что число приехавших в страну россиян в июне 2017 года превысило 763,7 тыс. человек, передает ИА "Интерфакс".

Теги: деньги , отпуск , Турция

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