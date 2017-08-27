Секретными остались чуть более двух тысяч дел периода Великой Отечественной войны

mil.ru

Центральный архив Минобороны России рассекретил почти все дела периода Великой Отечественной войны, секретными остаются около 0,02%, сообщила главный документовед архива по связям со СМИ Виктория Каяева.

"Центральный архив ведет плановую работу по рассекречиванию документов. На сегодняшний день дел с грифом "секретно" осталось не так уж много. Чуть более двух тысяч", - сказала она.

Как пояснила Каяева, всего в архиве хранится порядка 10 млн дел периода Великой Отечественной войны, изначально все они носили гриф "секретно". "Сделано это было для сохранности документов, независимо от того какая информация содержалась в делах", - отметила документовед.

По ее словам, часть документов архив не может рассекретить самостоятельно, решение по ним принимает Центральная экспертная комиссия.

"По наиболее интересным документам, которые представляют интерес для рядовой публики, мы стараемся выходить с предложением на центральную экспертную комиссию с тем, чтобы эти документы можно было рассекретить и опубликовать", - отметила Каяева.

Центральный архив Минобороны на форуме "Армия-2017" представил экспозицию с документами, посвященными Сталинградской битве. В числе первых опубликованных документов - рукописный текст телеграммы-донесения командующего войсками Донского фронта генерал-полковника Константина Рокоссовского в Ставку ВГК от 31 января 1943 года о пленении командующего 6 немецкой армией генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса, передает ИА "Интерфакс".