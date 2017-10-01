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Викуловские школьники встретились со знаменитым земляком

20:01 30 сентября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото из архива музея Викуловской школы №1

Как нужно учиться, чтобы получить профессию своей мечты, рассказал учащимся первой Викуловской школы герой России, заслуженный летчик-испытатель СССР Михаил Поздняков.

Он сам – выпускник этой школы 1965 года. Родился и вырос в Викуловском районе, учился в Оренбургском летном училище и Московском авиационном институте. К своей мечте – быть летчиком – Михаил Поздняков шел постепенно, шаг за шагом. Трудностями и победами на этом пути он поделился с ребятами.

"В детстве я мечтал стать трактористом, как папа и дяди. Из кабины трактора не вылезал, все коленки были ободраны о гусеницы. Летчиком захотел стать  после полета в космос Юрия Гагарина, тогда я поставил себе цель поступить в то же училище, где учился Гагарин", - рассказал он.

Учеба, по его словам, давалась легко. Сложнее было уже в должности летчика-испытателя. Первым его самолетом был Л-29, после Михаил Поздняков работал с боевой и гражданской авиацией. Как управлять самолетом весом 200 тонн при отказе систем управления, как вывести машину из штопора или избежать столкновения с другим самолетом – всеми тонкостями летного дела он поделился с учениками родной школы.

"Дорогу осилит идущий. Учитесь ставить себе цели и достигать их. Возможности для этого есть. Вот сейчас говорят, что сложно поступить, куда хочешь, нужны деньги, а я считаю, что поступают те, кто искренне желает этого и стремится", - сказал в заключение Михаил Поздняков и пожелал ребятам удачи. 

Дети отметили, что встреча оказалась очень интересной и познавательной. Вопросов к Герою России было много: о его любимых самолетах, семье, увлечениях. После Михаил Поздняков встретился с учителями и бывшими одноклассниками.

Евгения Шевцова

Теги: Викуловский район , школьники , Герой России

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