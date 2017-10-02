Тюменские школьники напишут сочинения на всероссийский конкурс

Фото Минобрнауки.рф

Тюменские школьники примут участие во Всероссийском конкурсе сочинений.

Он проводится по инициативе Министерства образования и науки РФ. Региональный этап продлится до 10 октября, федеральный – до 25 октября. Имена победителей назовут на церемонии награждения в Москве 2 ноября.

Конкурс пройдет в четырех возрастных группах. Участвовать могут ребята с 4 по 11 класс, а также студенты техникумов и колледжей. В 2017 году они могут выбрать темы: "Юбилеи российских писателей", "Приведи в порядок свою планету", "Октябрь 1917 года в отечественной литературе и кинематографе", "Прошлое, настоящее и будущее моей малой родины", "Именно в труде, и только в труде, велик человек", "Только у здоровой нации есть будущее", "Искусство – есть посредник того, что нельзя высказать".

Также для учащихся 9-11 классов и студентов колледжей объявлена специальная номинация – "Россия, устремленная в будущее".

Каждый участник имеет право представить на конкурс одну работу. Ее необходимо прислать не позднее 10 октября 2017 года по электронной почте chigrina_lp@togirro.ru, с пометкой "Всероссийский конкурс сочинений". Работы победителей регионального тура отправятся на федеральный этап.

Отметим, что в 2016 году ученик тюменской школы № 27 Никита Петухов стал призером конкурса на федеральном этапе. Он покорил жюри сочинением о тюменском писателе Владиславе Крапивине "Путешествие по стране Детства".

Подробности о конкурсе можно узнать по телефону 8 (3452) 68-51-49 и на сайте.