Тюменский донор костного мозга спас человека

Фото Дворца творчества и спорта "Пионер"

35-летняя тюменка Ирина Аринкина является донором костного мозга. Несколько лет назад сдала кровь на типирование в российский регистр, после чего ей вскоре позвонили и сообщили, что ее клетки могут спасти человека – Ольгу Драволину из Санкт-Петербурга.

Ирина согласилась, даже не зная, кому именно она помогает, так как, согласно правилам конфиденциальности, информация о реципиенте не раскрывается минимум два года после пересадки.

Ольге потребовался донор костного мозга еще в 2014 году, и ей очень повезло, что совместимого человека нашли в России, а не за рубежом, так как таким образом операция выходит гораздо быстрее и дешевле. Пересадка успешно прошла 26 марта 2015 года.

15 сентября этого года, в преддверии Всемирного дня доноров костного мозга и как раз спустя два года после трансплантации, благотворительный фонд AdVita, Санкт-Петербуржский медицинский университет и "Русфонд" организовали первую в России встречу доноров и их рецепиентов. Встреча прошла в отеле "Индиго" в Санкт-Петербурге. Именно тогда те люди, которые смогли победить свою болезнь, и те доноры, которые помогли им в этом, смогли наконец-то встретиться, познакомиться и поговорить. В их числе были Ольга и Ирина, пишет "Тюменская область сегодня".