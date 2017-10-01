Быть космонавтом - желающих вступить в отряд прибавилось

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На двадцать процентов больше заявок в отряд космонавтов поступило в Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Юрия Гагарина в 2017, чем в 2012 году.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника ЦПК Юрия Лончакова. Новый набор в отряд космонавтов стартовал 14 марта 2017 года. Прием заявок продлится до 15 декабря.

"Сейчас подано около четырехсот заявлений. На двадцать процентов мы уже превысили число заявок предыдущего набора", — сказал Юрий Лончаков.

Это уже второй открытый набор в отряд космонавтов, то есть заявки могут присылать все желающие. Начальник ЦПК выразил уверенность, что и все дальнейшие наборы будут открытыми.

По его словам, заочный этап отбора, в котором кандидатов оценивают по медицинским показателям, стажу работы, профпригодности и возрасту, уже прошли 55 человек, четверо из которых — женщины.

"На очном этапе проходят психологический отбор, отбор по физической подготовке, тестирование по различным направлениям, знания английского и русского языка, физика, математика", — добавил начальник ЦПК.