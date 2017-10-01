Задержка рейсов в московских аэропортах штатная, заверил Минтранс

thepointsguy.com

Массовых задержек рейсов в аэропортах Москвы из-за ситуации с авиакомпанией "ВИМ-Авиа" нет, цитирует сообщение Минтранса РФ РИА Новости.

Накануне согласно данным сервиса "Яндекс.Расписание", более 50 рейсов были отменены или задержаны в аэропортах Москвы.

"Минтранс России опровергает сообщения о массовых задержках рейсов в аэропортах Москвы, связанных с ситуацией с авиакомпанией "ВИМ-Авиа". Ситуация в аэропортах штатная", — сообщили в пресс-службе Минтранса России.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась около недели назад. 25 сентября авиаперевозчик сделал официальное заявление, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября — прекратится.