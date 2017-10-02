В тюменском технопарке бесплатно обучают программированию и инновационному мышлению

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Финансовую поддержку, подготовку кадров и предоставление офисов на льготных условиях предлагают IT-компаниям и инновационным проектам в тюменском технопарке.

Об этом сообщила заместитель генерального директора по развитию Агентства инфраструктурного развития (АИР) Тюменской области Ольга Романец.

Она отметила, что в дополнение к уже существующим государственным программам и финансовому фонду АИР в области действует система финансирования инновационных проектов до 3 млн рублей под 3% на 3 года. Кроме этого в феврале 2017 года при технопарке был создан Клуб бизнес-ангелов из 50 человек, куда входят бизнесмены не только из Тюменской области, но и из других регионов. С их помощью уже проинвестировано три проекта.

В технопарке работает коворкинг, в летнее время на территории перед ним было открыто нетворкинг-кафе, где примерно раз в неделю проходили различные мероприятия на IT-тематику. Занятия в Школе инновационного мышления со спикерами и экспертами проходят как в онлайн-формате, так и вживую. "Целевая аудитория - необязательно зарегистрированные предприниматели, это и студенты, и школьники, и работники компаний, и собственники бизнеса, аудитория проекта - более тысячи человек", - пояснила Ольга Романец.

В начале 2017 года на базе технопарка открылась Школа делового английского для предпринимателей. Уже виден существенный результат от этого проекта - люди, которые приходили в проект с начальным уровнем знаний языка, в конце обучения успешно защищали свои проекты.

"Когда мы заходили в эту школу, директор Cambridge Education & Training Schools Russia, который является оператором проекта, говорил, что это невозможно, люди не заговорят на английском и лучше не начинайте. Когда мы защитили первую группу, он публично извинился и сказал, что был не прав. Мотивированные люди, готовые выходить на другие рынки, показали удивительные результаты", - подчеркнула Ольга Романец.

Серьезное внимание в Тюменской области уделяют развитию IT-направления. В школе бесплатного программирования 19 октября завершит трехмесячное обучение по языку Java первая группа из 23 человек. 30 сентября стартовала вторая группа, 4 октября приступит к занятиям третья. Востребованность курсов колоссальная, отмечает Ольга Романец.

"Задача этой школы - обучение программистов, а также сотрудников для тех IT-компаний, которые мы сюда заводим. Это одно из звеньев цепи по развитию направления в регионе. Мы приняли два закона по налоговых льготам, можем предлагать IT-компаниям офисы на льготных условиях, готовить им кадры, это комплексная программа", - рассказала она.

Дарья Казакова