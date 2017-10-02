Тюменские студотряды достойно представили область на спартакиаде УФО

Фото из официальной группы "Тюменского областного студенческого отряда" в соцсети "ВКонтакте"

Серебро в руках тюменцев – сборная команда Тюменской области заняла второе место в общекомандном зачете III спартакиады студенческих отрядов УФО в Челябинске.

Тюменцы уступили первенство сборной Свердловской области. На третьем месте оказались ребята из Челябинского региона.

Соревнования бойцов студотрядов и I слет студенческих отрядов Уральского федерального округа проходил в Челябинске с 29 сентября по 1 октября. Более 100 представителей студенческих отрядов Челябинской, Тюменской, Курганской и Свердловской областей и Ямала испытали свои силы в шести видах спорта.

Делегация Тюменской области завоевала призовые места в пяти из них: в дартсе тюменцы взяли золото, в волейболе, мини-футболе и перетягивании каната команда заняла второе место, в баскетболе – третье. А вот в сдаче норм ВФСК ГТО тюменские бойцы уступили соперникам.

Тюменские ребята показали себя не только в спорте, но и других дисциплинах: активисты студотрядов участвовали в игре-конструкторе "Геометрия карьеры", философском тренинге "От min к max" и в танцевальном баттле "X2".

Соб. Инф.