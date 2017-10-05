up

5.10.2017 четверг

EUR 67.9357

USD 57.7832

В Тюмени 0..-2 С 2 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Провести все субботы октября с пользой приглашает торговый центр

11:21 05 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Сергея Дадеева

Провести четыре субботы подряд с пользой тюменцев приглашают в торговый центр "Остров". Бесплатные представления и развлечения пройдут в рамках программы "Творческая осень" по адресу ул. Федюнинского, 67.

Каждую неделю все желающие абсолютно бесплатно смогут научиться танцевать, играть на барабанах, готовить изысканные блюда, а также занять ребенка мастер-классами, сыграть в настольные игры и посетить концерт.

Первая суббота — 7 октября — станет танцевальной. В этот день, как сообщает отдел маркетинга УК "Система", все желающие смогут сначала посмотреть, а потом и поучаствовать в ирландских танцах от школы Victory, а также в зажигательной зумбе. Начало в 15 часов на первом этаже.

Фото Сергея Дадеева

"14 и 21 октября детей и родителей приглашают на детские мастер-классы от школы творчества "Ассоль". Поделки, рисунки и лепка займут малышей, а мамы и папы смогут поиграть в настольные игры от Мосигры. В одну из суббот у нас состоится семейная игра от детского лагеря "Чудоград" и кулинарный мастер-класс от EDA-маркет! А для любителей музыки - мастер-класс по игре на барабанах от музыкальной школы Key art. В эти дни начинаем в 14 часов на 3 этаже", - рассказала сотрудник отдела маркетинга УК "Система" Анастасия Блинчикова.

Фото Сергея Дадеева

Последняя суббота октября станет музыкальной. Всех пришедших будут ждать концертные номера и мастер-классы. Начало в 15 часов. Детали "Творческой осени" можно узнать здесь.

Владислав Соколов

Теги: выходные дни , танцы , торговый центр , семейный отдых , мастер-классы , кулинария

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

12:16 Школы Тюменской области признаны одними из лучших в России
12:05 Опыт Тюменской области по привлечению инвестиций рассмотрят на заседании Госсовета
11:54 В Ялуторовском районе построят новую школу искусств Фото
11:43 В Восточном округе наведут порядок и высадят деревья
11:32 Тюменский "Рубин" разгромил чеховскую "Звезду"
11:21 Провести все субботы октября с пользой приглашает торговый центр Фото
11:10 Тюменцам предлагают вырастить свой кедр
11:00 В Аромашево пьяный селянин сбил инспектора ДПС
10:49 Тюмень претендует на звание столицы стартапов
10:38 В Екатеринбурге ревнивый бомж зарезал соперника
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Опыт Тюменской области по привлечению инвестиций рассмотрят на заседании Госсовета

В Ялуторовском районе построят новую школу искусств

Губернатор посетил фермерское хозяйство в Ялуторовском районе, ориентированное на выпуск молока высокого качества

Политика

Андрей Ходосевич провел встречу с сумкинскими единороссами

Тюменцам выдали около тысячи грантов на покупку или строительство жилья на селе

Кодекс Тюменской области об административной ответственности может претерпеть серьезные изменения

Экономика

Инвестиции в сельское хозяйство Тюменской области приносят первые плоды

Новый коллектор по улице Полевой в Тюмени запустили с опережением графика

Минтранс будет приостанавливать работу финансово ненадежных авиакомпаний

Общество

Школы Тюменской области признаны одними из лучших в России

В Восточном округе наведут порядок и высадят деревья

Провести все субботы октября с пользой приглашает торговый центр

Спорт

Тюменский "Рубин" разгромил чеховскую "Звезду"

Три дзюдоиста поборются за медали турнира Гран-при в Ташкенте

В День здоровья тюменцы будут сдавать нормы ГТО

Происшествия

В Аромашево пьяный селянин сбил инспектора ДПС

В Екатеринбурге ревнивый бомж зарезал соперника

На Ямале мужчина в шутку заминировал спорткомплекс
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+