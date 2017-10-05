Провести все субботы октября с пользой приглашает торговый центр

Фото Сергея Дадеева

Провести четыре субботы подряд с пользой тюменцев приглашают в торговый центр "Остров". Бесплатные представления и развлечения пройдут в рамках программы "Творческая осень" по адресу ул. Федюнинского, 67.

Каждую неделю все желающие абсолютно бесплатно смогут научиться танцевать, играть на барабанах, готовить изысканные блюда, а также занять ребенка мастер-классами, сыграть в настольные игры и посетить концерт.

Первая суббота — 7 октября — станет танцевальной. В этот день, как сообщает отдел маркетинга УК "Система", все желающие смогут сначала посмотреть, а потом и поучаствовать в ирландских танцах от школы Victory, а также в зажигательной зумбе. Начало в 15 часов на первом этаже.

Фото Сергея Дадеева

"14 и 21 октября детей и родителей приглашают на детские мастер-классы от школы творчества "Ассоль". Поделки, рисунки и лепка займут малышей, а мамы и папы смогут поиграть в настольные игры от Мосигры. В одну из суббот у нас состоится семейная игра от детского лагеря "Чудоград" и кулинарный мастер-класс от EDA-маркет! А для любителей музыки - мастер-класс по игре на барабанах от музыкальной школы Key art. В эти дни начинаем в 14 часов на 3 этаже", - рассказала сотрудник отдела маркетинга УК "Система" Анастасия Блинчикова.

Фото Сергея Дадеева

Последняя суббота октября станет музыкальной. Всех пришедших будут ждать концертные номера и мастер-классы. Начало в 15 часов. Детали "Творческой осени" можно узнать здесь.

Владислав Соколов