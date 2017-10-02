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Андрей Саносян назвал сильные стороны тюменской стратегии по привлечению инвесторов

15:21 02 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Андрей Саносян назвал сильные стороны тюменской стратегии по привлечению инвесторов Фото ИА "Тюменская линия"

Государственная поддержка и налоговые льготы – только часть стратегии по привлечению инвесторов  в Тюменскую область. Большое значение также имеют кадровые, административные и бытовые вопросы.

На это обратил внимание директор Агентства инфраструктурного развития региона Андрей Саносян в ходе бизнес-миссии иностранной делегации в Тюменскую область.

"Господдержку и налоговые льготы предоставляют инвесторам уже все регионы. Мы развиваем еще и другие стороны. Например, создаем индустриальные парки – готовые площадки с коммуникациями, которые упрощают и удешевляют вход для инвестора. Оба наших парка – Боровский и Богандинский – прошли аккредитацию в Минпромторге. В Боровском чуть больше чем за год из 12 площадок свободными остались только три. Общий объем инвестиций – 2,5 миллиарда рублей. Думаю, что в ближайшие годы около 80% инвестиционной активности Тюменской области будет связано с индустриальными парками", - пояснил Андрей Саносян.

Еще один важный момент, по его словам, - работа с кадрами. Еще на этапе строительства завода инвестор может знать, кто у него будет работать, и готовить специалистов на базе местных вузов и ссузов.

"Третье – административное и бытовое сопровождение, мы над этим постоянно работаем. Помогаем с оформлением визы, упрощаем бюрократические процедуры. Был случай, когда позвонил инвестор и спросил, где ночью зуб полечить. Инвестиционный климат складывается не только из мер поддержки, но и таких бытовых мелочей. Важно, чтобы Тюменская область оставляла только приятные впечатления", - пояснил Андрей Саносян.

Говоря о результатах работы, он отметил, что за последние три года в регионе открыто 35 новых заводов, еще 490 проектов находятся в стадии реализации.

"Мы довольны этим, но не останавливаемся, есть еще перспективы и потенциал. В целом иностранный бизнес доверяет Тюменской области: у нас работают крупнейшие мировые компании. Однако останавливаться и говорить, что мы все сделали, еще рано", - заключил он.

Евгения Шевцова

Теги: инвестиции , инвесторы , инвестиционный климат , Андрей Саносян

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