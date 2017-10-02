Семерым гипертоникам оказали неотложную помощь во время акции "Здоровое сердце"

Фото: департамент здравоохранения ТО

Семерым тюменцам понадобилась неотложная помощь во время проведения акции "Здоровое сердце" в Тюмени. Об этом сообщили в областном департаменте здравоохранения.

Выездная акция состоялась в ТЦ "Сити Молл". Около 150 посетителей центра смогли бесплатно измерить давление и пульс, проанализировать состояние своего тела на "умных" весах — определить состав тела, водожировой баланс и метаболический возраст, сделать электрокардиограмму, а также получить консультации терапевта и кардиолога.

Медики давали обратившимся консультации по сведению здорового образа жизни. Специалисты Станции скорой медицинской помощи провели мастер-классы по сердечно-легочной реанимации.

За это время более 80 человек сделали ЭКГ, около 150 посетили терапевта, около 100 получили консультацию кардиолога, около 100 человек обследовались на "умных" весах и более 60 научились проводить сердечно-легочную реанимацию.

Некоторым тюменцам порекомендовали немедленно обратиться к врачу - у них выявили серьезные проблемы со здоровьем. Семерым из них на месте оказали неотложную помощь — у обратившихся было сильно повышено артериальное давление.