Снег, заморозки и неожиданное тепло: чем еще удивит октябрь тюменцев

Снег, заморозки и неожиданное тепло: чем еще удивит октябрь тюменцев Фото ИА "Тюменская линия"

Холодные воздушные массы заняли большую часть территории юга Западной Сибири. Однако синоптики предупреждают: тепло еще будет.

По данным центра ФОБОС, с 3 по 5 октября регион еще останется под властью холодных воздушных масс и северного ветра. Температура воздуха составит от минус 1 до плюс 2 градусов, что ниже климатической нормы. Местами будет идти мокрый снег, дороги покроются наледью.

С 6 октября погода начнет постепенно меняться. Средняя дневная температура поднимется с плюс 2 до плюс 5 градусов 6 октября и плюс 8 градусов 7 октября. Выходные и вовсе окажутся необыкновенно теплыми: плюс 11 градусов днем и плюс 6 ночью. Ветер сменит направление с северного на юго-западное, а его скорость снизится до 2-3 м/с.

В народе по погоде в начале октября судили о предстоящей зиме. Примечали: грянул гром – жди малоснежную и короткую зиму. Если на дубах к этому времени много желудей – зима будет суровой, а если вокруг луны появился светлый круг – будущее лето окажется сухим и жарким.

Евгения Шевцова