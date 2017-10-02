Спектакль "Сибирский соловей" представят на сцене тюменского драмтеатра

kto72.ru

Тобольский драматический театр им. П. П. Ершова привезет в Тюмень спектакль "Сибирский соловей" по пьесе Петра Васильева "А-ля Алябьев". Показ состоится 4 октября.

Напомним, постановка приурочена к 230-летию со дня рождения Александра Алябьева. Премьера спектакля состоялась в Тобольске 29 сентября.

"Мы не хотели, чтобы спектакль был похож на лекцию про Александра Алябьева. Наша цель - рассказать о человеке трагической судьбы, герое войны, тоболяке, которым гордятся земляки. Ведь он не только сочинил "Соловья", по которому многие его знают, но и прожил интересную и сложную жизнь", - отметил директор Тобольского драматического театра Евгений Пономарев.

Роль Алябьева в спектакле сыграет сам директор тобольского драматического театра. Такое условия выдвинул режиссер и драматург Петр Васильев.

Премьера спектакля "Сибирский соловей" уже в этот четверг 4 октября в 19 часов в большом зале Тюменского драматического театра. Билеты можно приобрести на сайте ТКТО или в кассах театра.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.