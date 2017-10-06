На сцене МТЦ "Космос" покажут хореографическую драму "Каренина"

Фото Александры Балецкой

Хореографическую драму "Каренина" по мотивам одноименного романа Льва Толстого представят на сцене МТЦ "Космос" 1 и 2 ноября, начало в 19 часов.

Постановка хореографической мастерской Александры Балецкой придется по нраву всем любителем русской классики, литературы, хореографических спектаклей, экспериментального театра, любителям визуальной эстетики и красоты, театра и профессиональным критикам.

"Драма "Каренина" - это проект-синтез, где живая музыка, актерская игра и танец рассказывают историю одной любви, которой все-таки суждено случиться. Спектакль откроет временные границы между эпохами, а также подарит возможность насладиться классикой мировой литературы в интересной интерпретации", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" руководитель хореографической мастерской Александра Балецкая.

В спектакле заняты 19 человек: два музыканта, одна певица, один драматический актер и 15 танцовщиков. Подготовка к премьере длилась два месяца.

"Сложности есть всегда, особенно при подготовке массовых постановок. Танцовщики – люди эмоциональные, фанатичные, как и музыканты. Препятствием стала основная работа каждого из участников, поэтому у нас были ночные репетиции в будни. "Каренина" поставлена в ночи. А как она сочинена – это слишком тайные дебри постановщика", - отметила Александра Балецкая.

Билеты можно приобрести в кассе МТЦ "Космос" или на сайте. Стоимость — от 200 до 300 рублей. Возрастное ограничение 12+

Владислав Соколов