up

3.10.2017 вторник

EUR 67.9076

USD 57.8134

В Тюмени -1..1 С 5 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Детский технопарк "Кванториум" в Тюмени приглашает педагогов

12:42 03 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
vp-center.ru

Детский технопарк "Кванториум" готовится к открытию на базе тюменского дворца творчества и спорта "Пионер". 

Это площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, для обучения детей и подростков по современным общеразвивающим программам естественнонаучного и технического профиля. Здесь дети будут заниматься решением реальных задач в областях биоинженерии, нейротехнологий, беспилотной авиации, программирования, робототехники и других.

В настоящее время проводится набор педагогов, сообщили в пресс-службе "Пионера".

"Главные качества, по которым ведется конкурсный отбор, - открытость новому, способность увидеть в ученике потенциал и раскрыть его, готовность к совместной с ребенком творческой деятельности и, конечно, экспертные знания в соответствующей профессиональной области – прокомментировал директор Дворца творчества и спорта "Пионер" Сергей Лысов. – Участвовать в работе "Кванториума" будут преподаватели, магистранты и аспиранты вузов, а также резиденты тюменского технопарка". 

По его словам, некоторых профессий, на развитие которых ориентирован тюменский "Кванториум", еще нет на рынке труда, это профессии будущего, которые потребуются через несколько лет. Например, оператор медицинских роботов, проектировщик 3D-печати в строительстве, менеджер непрерывности бизнеса и т. д. Таким образом, в перспективе "Кванториум" нацелен на обеспечение кадрового резерва для системы профессионального и высшего инженерного образования.

Педагогам, желающим вступить в коллектив "Кванториума" и стать частью интересного проекта, следует обратиться по телефону: 8(3452)688-576 (доб. 65). Набор ведется по следующим направлениям образовательной деятельности: "Автоквантум", "Аэроквантум", "Промдизайн", "Робоквантум", "IT-квантум", "Hi-Tec цех".

Полноценно тюменский "Кванториум" заработает после реновации помещений дворца "Пионер" по адресу: пр. Геологоразведчиков, 6а (бывшая Станция юных техников). Это планируется до конца 2017 года.

Отметим, в 2016 году в стране было создано 24 детских технопарка, в 2017 году их количество приблизится к 50 на территории 37 субъектов Российской Федерации.

Теги: ДИ Пионер , кадры , образование , детские технопарки , дети , педагоги

Последние новости

14:10 Андрей Артюхов: в общественной приемной специалисты дают мгновенную и точную консультацию
13:59 Тюменских студентов познакомили с работой пожарных
13:48 Суд изменил условное наказание бывшему главе тюменского "Водоканала" на реальное
13:37 Тюменский биолог объяснил, почему листья на деревьях до сих пор зеленые
13:26 Закулисье: "Быть" сыграют по-английски в Германии Фото
13:15 Жители отдаленных тюменских деревень стали чаще пользоваться Интернетом
13:04 Волонтеров региона обучили творить добрые дела
12:53 Хирург пошел под суд за взяточничество
12:42 Детский технопарк "Кванториум" в Тюмени приглашает педагогов
12:31 Жителям региона расскажут, как уберечься от гриппа
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев посетил крестьянско-фермерское хозяйство в Нижнетавдинском районе

"Тюменьремдормаш" будет выпускать строительный профиль и трубы

Школы Тюменской области оснастят современным оборудованием

Политика

Владимир Якушев имеет высокий рейтинг устойчивости

Минэкономразвития: тюменская экономика имеет значительный потенциал для повышения производительности труда

Тюменские предприниматели обсудили проблемы на приеме "Единой России"

Экономика

Жители отдаленных тюменских деревень стали чаще пользоваться Интернетом

Fitch изменила рейтинг Тюменской области на позитивный

Качественные продукты по выгодным ценам тюменцы смогут купить на ярмарках

Общество

Андрей Артюхов: в общественной приемной специалисты дают мгновенную и точную консультацию

Тюменских студентов познакомили с работой пожарных

Тюменский биолог объяснил, почему листья на деревьях до сих пор зеленые

Спорт

Даниил Юффа остановился в полушаге от чемпионства

Юные тюменские футболисты забили пять мячей "Амкару"

Матч с "Сибирью" не принес тюменским футболистам баллов

Происшествия

Суд изменил условное наказание бывшему главе тюменского "Водоканала" на реальное

Хирург пошел под суд за взяточничество

Тюменец попался на кражах из дачных домиков
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+