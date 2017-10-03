Детский технопарк "Кванториум" в Тюмени приглашает педагогов

vp-center.ru

Детский технопарк "Кванториум" готовится к открытию на базе тюменского дворца творчества и спорта "Пионер".

Это площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, для обучения детей и подростков по современным общеразвивающим программам естественнонаучного и технического профиля. Здесь дети будут заниматься решением реальных задач в областях биоинженерии, нейротехнологий, беспилотной авиации, программирования, робототехники и других.

В настоящее время проводится набор педагогов, сообщили в пресс-службе "Пионера".

"Главные качества, по которым ведется конкурсный отбор, - открытость новому, способность увидеть в ученике потенциал и раскрыть его, готовность к совместной с ребенком творческой деятельности и, конечно, экспертные знания в соответствующей профессиональной области – прокомментировал директор Дворца творчества и спорта "Пионер" Сергей Лысов. – Участвовать в работе "Кванториума" будут преподаватели, магистранты и аспиранты вузов, а также резиденты тюменского технопарка".

По его словам, некоторых профессий, на развитие которых ориентирован тюменский "Кванториум", еще нет на рынке труда, это профессии будущего, которые потребуются через несколько лет. Например, оператор медицинских роботов, проектировщик 3D-печати в строительстве, менеджер непрерывности бизнеса и т. д. Таким образом, в перспективе "Кванториум" нацелен на обеспечение кадрового резерва для системы профессионального и высшего инженерного образования.

Педагогам, желающим вступить в коллектив "Кванториума" и стать частью интересного проекта, следует обратиться по телефону: 8(3452)688-576 (доб. 65). Набор ведется по следующим направлениям образовательной деятельности: "Автоквантум", "Аэроквантум", "Промдизайн", "Робоквантум", "IT-квантум", "Hi-Tec цех".

Полноценно тюменский "Кванториум" заработает после реновации помещений дворца "Пионер" по адресу: пр. Геологоразведчиков, 6а (бывшая Станция юных техников). Это планируется до конца 2017 года.

Отметим, в 2016 году в стране было создано 24 детских технопарка, в 2017 году их количество приблизится к 50 на территории 37 субъектов Российской Федерации.