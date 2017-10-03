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В Югре растет число социально ориентированных НКО

16:10 03 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
www.oprf.ru

Роль социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении государственных соцуслуг обсудили в Общественной палате Югры.

По мнению председателя комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни ОП Станислава Кононенко, в сфере нормативного правового регулирования деятельности таких НКО сложилась непростая ситуация. На протяжении ряда последних лет в ежегодных посланиях президента Федеральному собранию красной нитью проходит тема повышения роли НКО в жизни общества, о необходимости поддержки их деятельности. Тем не менее с появлением новых возможностей общественники встречаются и с новыми трудностями.

"После утверждения перечня общественно полезных услуг возникла необходимость приведения в соответствие уставных документов организаций. Однако зачастую они получают отказ от регистрирующего органа, так как виды деятельности не свойственны некоммерческому сектору" , — отметил председатель региональной общественной организации инвалидов по зрению „Тифлопуть“ Сергей Филатов.

Также общественники отметили, что для успешного начала деятельности по оказанию услуг необходимо обладать материальной базой и стартовым капиталом, при этом они фактически лишены доступа к финансовому рынку. Кроме того, коммерческие банки выдвигают общие условия для обслуживания счетов НКО, льготные и нулевые ставки - это, скорее, исключение из правил.

Однако нельзя не отметить, что доля негосударственных поставщиков на рынке социальных услуг существенно выросла. Только за 2016 год количество НКО, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания жителей, состоящих в реестре департамента соцразвития Югры, увеличилось с 76 до 166. В бюджете автономного округа в 2017 году на эти цели выделено 1,5 млрд рублей, около 700 млн уже передано.

По словам начальника управления социального обслуживания населения департамента соцразвития Югры Терезы Пономаревой, в автономном округе СО НКО рассматривают не только как объекты, которым нужна господдержка, но и как помощников, которые могут по ряду направлений быть более эффективными, чем госучреждения.

Уполномоченный по правам человека Наталья Стребкова предложила рассмотреть возможность использования СО НКО площадей, принадлежащих центрам соцобслуживания в муниципальных образованиях. Участники заседания сошлись во мнении о необходимости организовать для общественников обучающие мероприятия при участии управления министерства юстиции и налоговой службы, а также развивать консультационную поддержку, сообщают в пресс-службе Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югра.

Соб.инф.

Теги: социально ориентированные некоммерческие организации , гражданская инициатива , социальная поддержка , господдержка , Общественная палата

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