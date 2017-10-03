Тюменский биолог объяснил, почему листья на деревьях до сих пор зеленые

Фото ИА "Тюменская линия"

Зеленые деревья, стоящие под снегом, - не природная аномалия, а признак того, что теплые дни еще будут.

Этот факт отметил доктор биологических наук Государственного аграрного университета Северного Зауралья Александр Лящев.

"Снег выпал рано, неожиданно, и деревья еще не успели к этому подготовиться. Обычно они полностью сбрасывают листву к концу октября. Впереди теплые дни, еще достаточно времени, чтобы листья полностью высохли и опали, а деревья подготовились к устойчивым холодам", - пояснил он.

Кстати, с листопадом связано немало народных примет. Считалось, что если к 5 октября березы не избавились от листвы, зима будет поздней. Когда выпадет снег, который уже не растает, судили по вишне: оттепели будут, пока она не сбросит последний лист. Если осенний листопад пришел поздно – следующий год будет неурожайным.

Евгения Шевцова