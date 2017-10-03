В Тобольске открыли научно-образовательный детский сад

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Научно-образовательный евросад "Мы вместе" торжественно открыли в Тобольске. Как сообщает Тобольский государственный педагогический институт, на базе которого открылось заведение, малыши смогут заниматься там различными видами конструирования, развивать инженерное мышление.

"Открытие евросада на базе Тобольского педагогического института – это еще один шаг в развитии системы общего образования Тобольска. Новый центр для детей - дошкольников – это возможность родителям выбрать другую площадку. Пусть это будет не муниципальный сад. Это возможность найти дополнительное время для ребенка и когда-то найти возможность отдохнуть, найти время для себя", - отметила председатель комитета по образованию администрации Тобольска Наталья Белышева.

В инновационном центре будут проходить практику студенты педагогического вуза. Педагоги станут внедрять там свои разработки.