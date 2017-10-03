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В Тюменской области отмечают 85-летие Гражданской обороны России

17:21 03 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
85 лет со Дня образования системы Гражданской обороны. Фото ИА "Тюменская линия"

85 лет со Дня образования системы Гражданской обороны России исполнится 4 октября. Губернатор Владимир Якушев поздравил с профессиональным праздником работников частей Гражданской обороны РФ в Тюменской области.

На торжественном мероприятии в ДК "Нефтяник" в Тюмени 2 октября вице-губернатор Сергей Сарычев отметил, что Гражданская оборона имеет большую историю, которую сформировал уникальный и богатый опыт всех тех, кто служил во имя защиты России. "На протяжении многих лет в регионе сообща решают важные задачи обеспечения безопасной жизни людей, отрабатывают необходимые навыки, проводят совместные учения и выстраивают четкое межведомственное взаимодействие, - обратился он к собравшимся и подчеркнул, что в Гражданской обороне служат особые люди - "готовые в любое время дня и ночи протянуть руку помощи". - Жизнь преподносит сюрпризы - весенние паводки, лесные пожары - и в это время губернатор Владимир Якушев вместе с вами, сутками и неделями был там, где нужна помощь, руководил ликвидацией последствий стихийных бедствий, а основная работа лежала на ваших плечах. Мы знаем, почем фунт лиха у работников ГО и ЧС, видели, как вы, рискуя своей жизнью, спасаете других, помогаете им, и земляки это высоко ценят!"

Особые слова благодарности за личный вклад и воспитание поколения, которое в современных условиях трудится на благо людей, в этот день прозвучали в адрес ветеранов.

Медаль "За спасение погибающих" получил подполковник внутренней службы, начальник 18 отряда федеральной противопожарной службы по Тюменской области Дмитрий Яковлев, который в апреле 2016 года спас тонущего жителя Ишима.

Благодарность губернатора Тюменской области за заслуги в укреплении содружества во имя спасения людей, многолетнюю и плодотворную деятельность в области ГО, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах коллективу ГУ МЧС России по Тюменской области вручил Сергей Сарычев. Награду получил начальник управления, генерал-майор Юрий Алехин.

Виновников торжества с юбилеем службы поздравили депутаты Тюменской областной думы, коллеги и ветераны. В завершении официальной части к профессиональному празднику лучшие творческие коллективы региона подготовили концертную программу.

Теги: ГУ МЧС России по Тюменской области , Сергей Сарычев , Гражданская оборона , Юрий Алехин

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