Октябрь – время переобуть автомобиль

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От 900 рублей до 2 тыс. в среднем будет стоить переход с летних шин на зимние в Тюмени. В стоимость входит демонтаж, монтаж колес и балансировка.

Точная цена, как правило, зависит от марки автомобиля и радиуса шины. При этом стоимость в разных частях города может отличаться. В районе Гилевской рощи полная переобувка колес с радиусом 13 дюймов будет стоит 800 рублей, 14 – 900 рублей, 17 – 1 тыс. 300 рублей. Дороже всех обойдутся шины R19 и R20 – 1 тыс. 700 и 1 тыс. 800 рублей соответственно.

В районе ул. Чаплина машину с радиусом шин 13 можно переобуть за 900 рублей. Самый распространенный радиус – 17 – обойдется в 1 тыс. 400 рублей. Кроссовер здесь переобуют за 1 тыс. 700, джип – за 2 тыс. рублей.

На Олимпийской полный комплекс на R13 тоже будет стоить 900 рублей. Радиусы от 14 до 17 включительно обойдутся в 1 тыс. рублей. Внедорожник и микроавтобус дороже: от 1 тыс. 500 до 2 тыс. 100 рублей.

Кроме стандартной переобувки мастерские предлагают и дополнительные услуги: дошиповку зимних шин, если шипов на ней осталось мало, и регулировку схода-развала. Последняя особенно нужна, если вдруг повысился расход топлива, стали быстро изнашиваться шины, автомобиль плохо держит управление или часто ездит по плохой дороге.

Записаться на все услуги стоит заранее. В будние дни очередь на шиномонтажках не превышает 3-5 часов, в выходные – дольше. Также многие мастерские предлагают выездной шиномонтаж, услуга оплачивается дополнительно.

Евгения Шевцова